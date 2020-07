Ferienerlebnisse im Bild

Lampertheim.Der Familiengottesdienst der Pfarrei Mariä Verkündigung hat eine Ferienaktion gestartet, zu der alle Kinder und Familien eingeladen sind. So hat das Team für die Webseite der katholischen Kirchen in Lampertheim (katholisch-lampertheim.de) einige Beiträge gestaltet. Dort können Interessenten zum Thema „Gott ist immer bei uns“ ein Lied finden und eine biblische Geschichte hören. Außerdem erklärt das Team eine Aktion, bei der sich viele Kinder beteiligen können. Gesucht werden selbst gemalte Bilder, Fotos oder Postkarten von Ferienerlebnissen, die ans Pfarrbüro Sankt Andreas, Römerstraße 73, zu schicken sind. Die Exponate werden in den Schaukästen an der Kirche Mariä Verkündigung aufgehängt. red

