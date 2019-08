Ferienpass 320 Mal verkauft

Lampertheim.Insgesamt 320 Kinder und Jugendliche haben den Ferienpass der Stadt Lampertheim gekauft. Das teilte Bernd Ranko, Leiter des Fachbereichs Familie und Soziales am Donnerstag im Sozialausschuss mit. Mit dem in diesem Jahr erstmals aufgelegten Ferienpass der Stadt – er hat 12 Euro gekostet – konnten die jungen Leute während der Sommerferien verschiedene Angebote in der Region entweder kostenlos oder vergünstigt in Anspruch nehmen. Dazu zählten etwa Besuche im Schwimmbad, aber auch Kletteraufflüge oder Kinobesuche. „Wir gehen davon aus, dass über das Angebot gesprochen wird und künftig noch mehr Kinder und Jugendliche einen Ferienpass erwerben“, sagte Ranko. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019