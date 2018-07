Anzeige

Lampertheim.Ab Sonntag, 15. Juli, laden 19 Vereine und Institutionen unter der Organisation der Jugendförderung zu drei Wochen Ferienspaß ein. Unter dem Motto „Um-Weltmeisterschaft!“ können alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren an insgesamt 16 Veranstaltungstagen Abenteuer bei Kegeln, Reiten und anderem mehr erleben. Mit Ausnahme eines Ausflugs am 26. Juli sind alle Veranstaltungen offen, sind also keine Anmeldungen nötig. Den aktuellen Veranstaltungsplan gibt es im Rathaus-Service, in den Außenstellen der Verwaltung sowie im Veranstaltungskalender der städtischen Homepage unter lampertheim.de. Der offizielle Startschuss fällt am Sonntag, 14 Uhr, beim Sommerfest im AZ-Vogelpark. Das Spielmobil ist von 14 bis 17 Uhr zu Gast. red