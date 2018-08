Fest soll Barrieren abbauen – vor allem im Kopf

Lampertheim.Kinderlachen ist zu hören. Außerdem schallen rockige Töne durch den Stadtpark, die wenig später von Trommelrhythmen abgelöst werden. Ein verführerischer Duft nach Gegrilltem liegt in der Luft. Zum Sommerfest „Inklusion (er)leben“ des Behindertenbeirats der Stadt Lampertheim sind viele Besucher gekommen.

Petra Brandt, Vorsitzende des Behindertenbeirates, eröffnet den Aktionstag, der jedermann ansprechen soll: Kinder, Jugendliche und Erwachsene – mit und ohne Behinderung. Der Stadtpark verwandelt sich in einen großen Bewegungsparcours zum Mitmachen. Es entwickelt sich ein integratives Spiel-, Sport- und Musikfest. „Was die Sonne für die Blumen ist das Lachen für die Menschen“, sagt Petra Brandt.

Beirat will sich bekannt machen

Inklusion heiße mittendrin und voll dabei. „Der Behindertenbeirat Lampertheim ist präsent und möchte mit der Veranstaltung auf sich aufmerksam machen“, erklärt Mitglied Susanne Bürkelbach. Das Fest sei eine optimale Gelegenheit, um den Gedanken der Inklusion wachsen zu lassen. Und um Barrieren abzubauen, vor allem im Kopf.

Am Infostand des Behindertenbeirates wechseln sich Petra Brandt, Jochen Halbauer und Thomas Gentgen ab. Sie geben Auskunft über die Tätigkeit des Behindertenbeirates, wer er ist und wie er berät. Beispielsweise, dass der Beirat eine beratende Funktion hat und die Interessen von Menschen mit Handicap auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen vertritt. Er soll besonders die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der Menschen mit Behinderung bei der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft fördern.

„Wir beraten zum Beispiel bei Alltagsproblemen, leisten konkrete Hilfestellung und bieten unsere Sprechstunden an“, erläutert Bürkelbach. Sie, Sonja Freitag von der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie und Ortrud Görtz, Vorsitzende des VdK Lampertheim, sind die Hauptorganisatoren des Festes.

Die Station Leitertennis, ein Geschicklichkeitsspiel für Kinder und Erwachsene, betreut Mitglied Michael Harres. Leon probiert es mit den Tennisbällen aus und beweist Treffsicherheit. An der Station daneben zaubert der Vierjährige große Seifenblasen und bekommt leuchtende Augen. Inzwischen werden die letzten Vorbereitungen für das kleine Open-Air-Konzert getroffen. Die gemischte Band – Instrumentalisten der Musikschule Lampertheim, Bewohner und Betreuer der Nieder-Ramstädter Diakonie Falterweg und Mitglieder der Stiftung – nimmt Aufstellung.

Premiere für inklusive Band

„Sie hören jetzt eine Premiere“, verkündet Musikschulleiter Joachim Sum. „Die Bewohner sind aufgeregt, aber sie freuen sich sehr auf den Auftritt“, meint Betreuerin Heike Unger. Dann legt die inklusive Band mit vollem Einsatz los: „Mamor, Stein und Eisen bricht“. Auch den Song „We Will Rock You“ der britischen Rockband Queen bejubeln die Zuschauer. Viel Lebensfreude ist zu spüren, sowohl bei den Akteuren als auch beim Publikum. Da erübrigt sich die Frage von Sum: „Wollt ihr noch was hören?“

Musikpädagoge Lucas Posselt erklärt, wie sich die Band gegründet hat. Einmal in der Woche werden die Musiker mit Handicap in die Musikschule begleitet. Dort steht gemeinsames Musizieren auf der Tagesordnung.

Später bietet Lucas Posselt außerdem einen Trommelworkshop im Stadtpark an. „Hat jeder ein Instrument? Könnte ich die mal hören?“, animiert der Musikpädagoge die großen und kleinen Teilnehmer. Unter der Leitung von Anna Kuhn findet auch noch ein Workshop für Bewegungstanz statt. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt. Beliebt sind die deftigen Schlemmereien von Grillmeister Uwe Häußler. roi

