Festival im Freibad

Lampertheim.Auch in diesem Jahr veranstalten die Musiker-Initiative-Lampertheim (MIL) und cultur communal ein Open Air Konzert im Freibad. Am Samstag, 31. August, 19.30 Uhr, verwandeln sich die Biedensand-Bäder in ein Festivalgelände. Neben einer Vielzahl von MIL-Mitgliedern hat sich das vierköpfige Projektleiter-Team viele Gäste eingeladen. Eine Abkühlung können sich die Gäste im Nichtschwimmerbecken der Biedensand-Bäder verschaffen.

Tickets für Rock & Pop am See gibt es für 16 Euro im Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), im Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (Telefon 06206/5 36 92), bei Horlé-Mode, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) sowie direkt bei den Biedensand-Bädern an der Freibad-Kasse und für 18 Euro an der Abendkasse. red

