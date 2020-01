Festlicher Gottesdienst

Lampertheim.Ab diesem Jahr bietet die Martin-Luther-Gemeinde einen festlichen Gottesdienst für alle an, die ein Konfirmationsjubiläum feiern können. Eingeladen sind Personen, die ihre silberne (25 Jahre), goldene (50 Jahre), diamantene (60 Jahre), eiserne (65 Jahre) oder Gnadenkonfirmation (70 Jahre) begehen. Der Festgottesdienst findet am Palmsonntag, 5. April, 10 Uhr, in der Luther-Kirche statt. Am Nachmittag gibt es ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Luther-Haus. Um dieses Fest vorzubereiten, findet für alle Interessierten eine Vorbesprechung am Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, im Martin-Luther-Haus statt. red

