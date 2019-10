Feucht-fröhliche Stimmung mit Wiesn-Hits

Neuschloss.Zahlreiche Partygänger kamen am Freitagabend nach Neuschloß. Sie hatten sich ausgehfein zurechtgemacht: fesche Madln im Dirndl mit reizendem Dekolleté und die Buam in kurzen Lederhos’n, damit die knackigen Männerwadln zu sehen waren. Sie steuerten den Meutekeller an.

Dort feierte die Aktionsgruppe „Die Meute“ ihr Oktoberfest und verwandelte den Keller in die Neuschloß-Wiesn. „Die Meute-Mitglieder haben sich in Gruppen aufgeteilt und übernehmen verschiedene Tätigkeiten“, erklärte Vorsitzender Rolf Wegerle. So hatte das Vorbereitungsteam den Meutekeller mit blau-weißer Party-Deko geschmückt und die Thekenmannschaft kümmerte sich um das leibliche Wohl der Gäste. „Wir schenken echtes Oktoberfestbier aus“, schwärmte Wegerle und deutete auf den Thekendienst.

Ohne Risiko zuprosten

„O´zapft is“, lockten da auch schon Michael Misterek und Nastasja Beslmeisl die Festgäste zum Ausschank. Wegerle erläuterte noch den Wiesn-Neulingen, wie man ein Maßkrug Bier richtig hält: „Die korrekte Haltung am Krug ist, nur den Griff mit der Hand zu umschließen, um schmerzhafte Quetschungen der Finger beim Zuprosten zu vermeiden.“ Außerdem standen Weißwurst, Haxe und Brezel auf dem Speiseplan. Doch was wäre die Wiesn ohne die passende Musik? Für die Oktoberfest-Musik war Marvin Setzer zuständig, der die ultimativen Wiesn-Klassiker abspielte. Die Hitliste war riesenlang. Die Wiesn-Besucher bewiesen Textsicherheit und sangen lautstark mit. Der Song der Kolibris „Die Hände zum Himmel“ spornte noch dazu zum Mitmachen an. „Fürstenfeld“, der Titel von S.T.S. wurde laut aufgedreht, damit er als Party-Kracher einschlug und Peter Wackels „Malle ist nur einmal im Jahr“ grölten die Gäste kräftig im Chor.

Es geht um Punkte

„Die Meute-Männer sind Wiesn erfahren“, meinte Horst Gützkow, ein Gründungsmitglied der Meute. Er verriet, dass die Mitglieder jedes Jahr nach München zum Oktoberfest fahren und Wiesn-Gepflogenheiten mitbrächten. Derweil rief Vorstandsmitglied Horst Irrgang zum Wiesn-Spezial auf, dem Wettbewerb Maßkrugschieben. Bei dem beliebten Oktoberfestspiel ging es um die Wurst, oder besser gesagt: um Punkte. Vor den Wertungs- durften Probeschübe durchgeführt werden. Heraus kam eine feucht-fröhliche Wiesn-Gaudi.

Plötzlich schallte das Lied „Happy Birthday“ durch die Räume und die zweite Vorsitzende der Meute, Simone Günderoth, hielt eine Geburtstagsüberraschung für Rolf Wegerle bereit. Schon erklang aus den Lautsprechern: „Da simmer dabei, dat is prima!“ Marvin Setzer spulte den Höhner Song „Viva Colonia“ ab, und die Feiernden schunkelten und sangen lauthals mit.

