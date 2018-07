Anzeige

Lampertheim.Eine Elektropumpe in der Garage eines Wohnhauses in der Ostendstraße in Lampertheim löste am Donnerstagnachmittag einen Brand aus. Nach Feststellung der Polizei dürfte die dort abgestellte Elektropumpe wegen eines technischen Defekts gebrannt haben. Anwohner bemerkten schwarzen, beißenden Rauch, der aus dem geschlossenen Garagentor kam. Die Feuerwehr Lampertheim rückte mit zwei Löschfahrzeugen aus und konnte den Brand in der Garage schnell löschen. Die vorläufige Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. pol