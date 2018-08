Anzeige

Lampertheim.„Das Land Hessen fördert die Feuerwehr in Lampertheim mit 216 000 Euro.“ Das erklärt Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) gestern in einer Mitteilung. Zweck dieser Förderung sei die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Lampertheim Mitte. Innenminister Peter Beuth, der auch für den Brandschutz zuständig ist, habe dem Lampertheimer Magistrat den entsprechenden Zuwendungsbescheid zukommen lassen. Die Summe wird bei der Inbetriebnahme zur Verfügung stehen. „Eine aufgabengerechte Unterbringung“ sei für die Erfüllung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr „unabdingbar“, so der Abgeordnete. red