Feuerwehr löscht Feld

VdK

Ortsverband fährt zur Gartenschau

Der Ortsverband Biblis des VdK unternimmt am Samstag, 17. August, einen Ausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn. Abfahrt ist um 8 Uhr bei der Raiffeisenbank Groß-Rohrheim, um 8.10 Uhr am Hochhaus Biblis, um 8.15 Uhr an der ...