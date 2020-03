Feuerwehr löscht Waldboden

Lampertheim.Ein Stück Waldboden ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Eine Passantin verständigte die Feuerwehr, die die drei bis vier Quadratmeter große Fläche im Lampertheimer Wald nördlich der Boveristraße löschte und bewässerte. Der Einsatz dauerte rund eine dreiviertel Stunde. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Der Waldboden sei momentan jedoch sehr trocken, sagte Wehrführer Thorsten Gutschalk. So sei es selbst bei den derzeit niedrigen Temperaturen möglich, dass eine weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer verursacht hat. Laut Hessischem Waldgesetz ist Rauchen im Wald zwischen März und November streng verboten. Das bloße Anzünden einer Zigarette kann 100 Euro kosten. lex/(Bild: Berno Nix)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.03.2020