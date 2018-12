Feuriges Finale beim Truppführerlehrgang in Lampertheim

Lampertheim.Im Feuerwehrhaus in Lampertheim fand der 75. Truppführerlehrgang des Kreises Bergstraße statt. An diesem Lehrgang haben 30 Feuerwehrmitglieder aus 13 Kommunen teilgenommen. Zum Abschluss legten sie ihre schriftlichen und praktischen Prüfungen ab. „Es freut mich ungemein, Ihnen allen heute Ihre Lehrgangsurkunden überreichen zu können“, sagte Landrat Christian Engelhardt während der anschließenden Feierstunde. „Sie alle übernehmen zukünftig im Einsatz Verantwortung für sich und weitere Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Wir können glücklich und dankbar für so viel engagiertes Ehrenamt im Kreis Bergstraße sein.“ red (Bild: Kreis Bergstraße)

