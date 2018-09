Finalspiele zum Herbstbeginn

Hüttenfeld.Nach einem heißen Sommer steht nun zum Herbstbeginn der Saisonabschluss des TCH auf dem Programm. In den letzten Wochen haben sich die aktiven Spieler mit vollem Einsatz bei den Clubmeisterschafen spannende Matches geliefert. Nun stehen nur noch die Finalspiele aus, die am kommenden Wochenende auf dem Gelände des TCH ausgetragen werden. Bereits am Freitag, 28. September, wird von 17 bis 19 Uhr mit einem „Liveball-Event“ das Wochenende eingeleitet. Der Abend kingt mit einem „offenen Feuer“ und Lounge Musik aus.

Am Samstag, 29. September, starten die Endspiele der Clubmeisterschaft 2018 wie folgt: Um 12.30 Uhr Mixed um Platz 3, um 14 Uhr Mixed um Platz 1, um 15.30 Uhr Herren-Einzel um Platz 3, um 17 Uhr Herren-Einzel um Platz 1. Am Sonntag, 30. September, starten um 10 Uhr zunächst die Kids mit Trainerin Nicky eine kleine Jugendolympiade. Danach stehen weitere Endspiele an: Um 12.30 Uhr Damen-Doppel um Platz 3, um 14 Uhr Damen-Doppel um Platz 1, um 15.30 Uhr Herren-Doppel um Platz 3, um 17 Uhr Herren-Doppel um Platz 1.

Im Anschluss findet die Siegerehrung statt. An allen Tagen wird das Team des TC Hüttenfeld für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. ron

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.09.2018