Finanzberatung auf dem Sofa

LAMPERTHEIM.Wie wichtig ist in einer digital vernetzten Welt mit Online-Banking, virtuellem Berater und Konto-App noch der persönliche Ansprechpartner in einer Bankfiliale? „Sehr wichtig“, findet Marcus Walden, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Worms-Alzey-Ried.

Daher habe das Kreditinstitut nun auch die Filiale in der Römerstraße verändert. Für eine hohe, sechsstellige Summe, wie Walden sagt. In sieben individuell gestalteten Zimmern will die Sparkasse für ein Wohlgefühl bei den Kunden sorgen. Auf digitale Angebote setze man natürlich auch weiterhin, wie der Banker sagt.

„Wohnräume“ in der Bank

„Es braucht in Zukunft beides: digitale und analoge Kontakte“, beschreibt Walden die Strategie des Geldhauses. An den Wänden der Bank hängen deshalb große „Smart-Bildschirme“. Mitarbeiter bedienen Tablets, und Kunden sollen ihre eigenen Smartphones in der Sparkasse ausgiebig nutzen. W-Lan gibt es ohnehin im ganzen Haus.

Auf den ersten Blick ist zwar der Empfangsbereich mit den Geldautomaten unverändert geblieben. Aber hinter diesen stummen Dienern befindet sich nun ein elektronisches Anmeldesystem mit Themenauswahl und Wartenummer. Das soll den Kunden nun beim Besuch in der Sparkasse eine höhere Effizienz bieten. In einer Ecke daneben hat das Kreditinstitut eine Sitzecke mit Sofas eingerichtet.

Insgesamt zwei Dutzend Mitarbeiter sollen dazu beitragen, dass die Sparkasse künftig die analoge und die digitale Welt miteinander unter einen Hut bekommt. Wer künftig das neue Beratungscenter betritt, der sollte sich „an Wohnräume statt an die nüchterne Umgebung einer Bank“ erinnert fühlen, heißt es. An eine Bank mit klassischer Schalterhalle erinnert tatsächlich nur noch wenig, an ein Wohnzimmer dürften allerdings auch nur die wenigsten Kunden beim Betreten der Bank gedacht haben. Vielmehr wirkt der Eingangsbereich am Tag der Eröffnung wie eine Hotellobby mit Rezeption – und vielen Gästen. Besonders stolz ist die Sparkasse auf die sieben komplett neu gestalteten Beratungsräume hinter der „Rezeption“.

Hotellobby mit Rezeption

Dort soll sich das neue Beratungskonzept und die neue Atmosphäre des Kreditinstituts erst richtig entfalten. Kein Zimmer gleicht dem anderen – und keiner dieser Räume soll den Eindruck an ein konventionelles Finanzgespräche aufkommen lassen. Statt sich am Schreibtisch gegenüber zu sitzen, soll die Beratung in Zukunft auf dem Sofa, im Sessel oder im unkonventionellen Sportzimmer mit „Arena-Feeling“ stattfinden.

Dort mutet der Boden wie eine rote Tartanbahn an. Eine Darts-Scheibe und ein Basketballkorb hängen an der Wand. Im Zimmer nebenan ist eine Spielecke für Kinder aufgebaut, auf dem großen Bildschirm flimmert das Nintendo-Spiel „Mario-Kart“. Ob in den Räumen später wirklich gezockt und gesportelt wird, sei dahingestellt. Der Sparkasse setzt stark auf den Wohlfühlfaktor. Neben Videospielen zeigen die Bildschirme aber auch Werbefilme, Finanzinfos oder -analysen.

Wer das klassische Gespräch vorzieht, kann in einem der Konferenzräume Platz nehmen. Mit dem Beratungscenter will die Sparkasse einen Raum schaffen, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen, heißt es. Die Filiale in Lampertheim sei die erste - und damit das Vorzeigeobjekt - der insgesamt sieben großen Geschäftsstellen. Der erste Bauabschnitt mit den Büroräumen im Obergeschoss wurde schon im vergangenen Jahr abgeschlossen. Insgesamt hat das Beratungscenter nun eine Fläche von 1290 Quadratmetern.

Das Gros der Kosten sei in die Modernisierung der Haustechnik geflossen. Für Walden und Bürgermeister Gottfried Störmer, gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender, ist das gerade in Zeiten von Ertragsrückgängen und Niedrigzinsen eine gute Investition. Es sei wichtig, dass man von Mensch zu Mensch miteinander reden kann. In den Beratungscentern wolle man künftig also digitale und analoge Kompetenzen bündeln.

Regionalität wichtig

„Wir sind ein regionales Kreditinstitut. Unsere Mitarbeiter sind verwurzelt und haben ein Gesicht“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried. Dennoch, die Annehmlichkeiten der digitalen Welt will man möglichst effizient nutzen. Mindestens 60 Prozent der Kunden machten Online-Banking, besuchten mit ihrem Handy etwa 200 Mal jährlich ihr Konto. In die Geschäftsstelle kommen Kunden durchschnittlich aber nur ein Mal im Jahr, haben die Mitarbeiter der Bank herausgefunden. Dennoch, beide Kanäle für das Bankgeschäft zu nutzen, ist eine Stärke, wie Walden sagt. Passend zum neuen Zeitgeist feiert die Bank ihre Eröffnung dann auch nicht mit Grußworten, sondern mit einer lockeren Gesprächsrunde. Der Sprecher der Sparkasse Volker Rathay diskutiert nicht nur mit Walden und Störmer, sondern auch mit dem Wormser Youtuber Lucca Bossio und dem Graffiti-Künstler und Sozialpädagogen Cagdas Saso aus Bürstadt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.07.2019