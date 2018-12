Finanzspritze für Internat

Wiesbaden/Lampertheim.Die Hessische Landesregierung hat mitgeteilt, sich „weiterhin für die Förderung des Sports in Hessen“ einsetzen zu wollen. Das betonte Innen- und Sportminister Peter Beuth anlässlich der Unterzeichnung von neuen Zuwendungsbescheiden in der Gesamthöhe von rund 6,7 Millionen Euro an hessische Sportvereine und Gemeinden. 10 000 Euro sollen unter anderem in die Finanzierung des Teilzeit-Internats der Kanuakademie Lampertheim fließen.

Der Sportminister betonte, dass die Entwicklung des Breitensports zu den Kernaufgaben der Landesregierung zähle: „Hier liegt unser Fokus vor allem in den Bereichen Gesundheit, Integration, den sozialen Aufgaben des Sports und dem Jugendsport.“

Der Sport sei ein elementarer Bestandteil der „aktiven Bürgergesellschaft“ in Hessen. Landesweit setzten sich Menschen in ihrer Freizeit in einem der rund 7600 Vereine für den Sport ein: Ob im Vereinsvorstand, als Übungsleiter oder ehrenamtliche Helfer. Damit die Bürger die positive Wirkung des Sports erfahren können, unterstütze das Land Hessen dieses herausragende Engagement. Alleine für das Jahr 2018 standen 45 Millionen Euro für die Sportförderung in Hessen zur Verfügung, so Beuth. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018