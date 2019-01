Finger in die Wunde gelegt

LAMPERTHEIM.Innenstadt, Fußgängerzone. Beste Lage? Das war einmal. Eine Tour durch die Innenstadt macht vielen Lampertheimern schon lange keine Freude mehr. Ladengeschäfte, die früher als beste Lage galten, stehen heute teilweise leer. Besserung soll etwa der auf zehn Jahre ausgelegte Stadtumbau bringen – das Stadtmarketing soll die Spargelstadt wieder attraktiver machen. Auch die SPD sucht weiter nach Stellschrauben, um der Innenstadt sukzessive wieder mehr Leben einzuhauchen. Zur ersten Fraktionssitzung des Jahres hatten die Genossen deshalb Martin Proba (kleines Bild), Geschäftsführer der IHK Darmstadt, zu einem Fachvortrag und zur Diskussion mit der Bevölkerung eingeladen.

Neu ist das Problem nicht. Seit Jahren fließt immer mehr Kaufkraft aus der Innenstadt nach außen ab. Und die Spargelstadt hat das Problem auch nicht exklusiv. „Viele Mittelzentren stehen vor dieser Herausforderung“, sagte Martin Proba. Der Wettbewerb für Innenstädte sei durch Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ und Entwicklungen wie Digitalisierung mit Online-Handel und den demografischen Wandel massiv gestiegen. Auch die dezentrale Struktur Lampertheims mit seinen Vororten fördere den Abfluss nach außen. Für den IHK-Geschäftsführer steht fest: Ganz aufhalten oder gar rückgängig machen lässt sich dieser Trend nicht.

Dabei habe sich das Kaufverhalten ganz grundsätzlich verändert. „Heute geht es nicht mehr ums reine Einkaufen, sondern um das Kauferlebnis“, so Proba, der auch einen gestiegenen Wunsch nach individuellem Service ausgemacht hat. Man müsse besondere Anreize und Besuchermagneten schaffen, warum Menschen ausgerechnet in der Innenstadt einkaufen sollten. In Lampertheim könne das etwa Eis Oberfeld sein. Dazu müssten aber auch das Zusammenspiel aller Einzelhändler und das Ambiente stimmen. Gerade darin sieht Dirk Dewald vom Stadtmarketing eine Chance. „Wir müssen den Mut haben, neue Ideen zu denken“, forderte er. Viele hätten durch die Digitalisierung wieder das Bedürfnis nach analogem Erlebnis. „Da müssen wir ansetzen, besondere Anreize und eine Aufenthaltsqualität schaffen“, so der City-Manager.

Eine neue Idee hat die SPD mit dem Co-Working an Dewald herangetragen. Städte mieten dabei leerstehende Geschäfte an und vermieten sie als Gemeinschaftsbüros an Freiberufler, Kleinunternehmer und Start-ups, die sich sonst kein Büro leisten könnten. Auch eine einseitig befahrbare Kaiserstraße spielt in den künftigen Überlegungen eine Rolle.

Otto Edinger gab in der Diskussion zu bedenken, dass die Stadt als Generalmieter – und damit der Steuerzahler – beim Co-Working das Risiko trägt. Sozialdemokrat Marius Schmidt aber fand Gefallen am Konzept, auch weil es in Lorsch funktioniere. „Und wer nichts versucht, wird nichts bewegen“, schloss er den Themenabend. ksm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019