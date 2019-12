Firmkurs ab März

Lampertheim.Der Firmkurs in den Lampertheimer Gemeinden St. Andreas, Herz Jesu und Mariä Verkündigung beginnt im März 2020. Alle katholischen Jugendlichen, die zwischen dem 1. Juli 2004 und dem 30. Juni 2005 geboren sind, erhalten im Januar eine schriftliche Einladung zur Informationsveranstaltung. Diese findet am Sonntag, 1. März, im Anschluss an den Gottesdienst um 10 Uhr in St. Andreas, zu dem alle Firmbewerber eingeladen sind, statt.

Gemeinsamer „Warm Up“

Hier erfahren die Jugendlichen, wie der Kurs aufgebaut ist und können ihre Anmeldung abgeben. Der Anmeldeschluss ist am 6. März, denn am 7. März starten die Gemeinden mit einem gemeinsamen „Warm Up“ in den Firmkurs.

Der Firmkurs beinhaltet unter anderem eine Firmvorbereitungsfahrt vom 20. bis 24. Mai nach Bad Dürkheim, in der sich die Jugendlichen intensiv auf den Empfang des Sakramentes vorbereiten. Die Firmung findet am Sonntag, 21. Juni, 10.30 Uhr, in der Kirche Mariä Verkündigung statt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.12.2019