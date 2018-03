Anzeige

Lampertheim.Der Odenwaldklub Lampertheim lädt zu seinem traditionellen Fischessen am Karfreitag ein. Am Freitag, 30. März, sorgt das Team des OWK wieder ab 10 Uhr dafür, dass die Küche zu Hause an diesem Tag kalt bleiben kann. Die Veranstaltung findet am und im Klubheim des Vereins im Sandtorfer Weg 137 statt. Genügend Sitzplätze sind im Innenbereich sowie Außen im Zelt vorhanden. Somit ist sichergestellt, dass die Veranstaltung bei jeder Witterung stattfinden kann.

Ein weitläufiger Spielplatz mit Fußballtoren und einem Barfußpfad sorgt dafür, dass sich auch kleine Gäste an diesem Tag wohlfühlen können. „Für diejenigen, die es an diesem Tag eilig haben, bieten wir aber wieder unseren Straßenverkauf an, sodass man den Fisch auch mitnehmen und zu Hause genießen kann“, teilt der OWK Lampertheim mit.

Das Fischessen erfreut sich in jedem Jahr größerer Beliebtheit und hat sich mittlerweile zu dem Anziehungspunkt am Karfreitag in Lampertheim entwickelt. „Wir weisen daraufhin, dass auch in diesem Jahr unser Klubheim, solange der Fischvorrat reicht, seine Pforten geöffnet hat“, so der Odenwaldklub.