Flammen aus dem Motorraum

Lampertheim.Ein Pkw ist am Sonntagabend in der Lampertheimer Industriestraße in Flammen aufgegangen. Ein Mann aus Bürstadt, der am Steuer saß, habe zunächst Qualm aus dem Motorraum kommen sehen und das Fahrzeug deshalb abgestellt, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage. Vermutlich wegen eines technischen Defekts sei es dann zu dem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Sachschadens gab die Polizei keine Auskunft. Die Lampertheimer Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und hatte das Feuer – nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Klaus Reiber – schnell unter Kontrolle. off

