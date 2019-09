Lampertheim.Das Orchester des Katholischen Kirchenmusikvereins (KKMV) Lampertheim hat auf dem Schillerplatz einen musikalischen Flashmob organisiert. Beginnend mit dem Schlagwerk auf der Mitte des Platzes strömten von allen Seiten Musiker hinzu und spielten „Ode an die Freude“ von Beethoven. Laut Verein sei der Flashmob als „Vorgeschmack auf das Konzert“ am Samstag, 28. September, um 20 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle gedacht. Da es den Titel Rock-Klassiker trägt, spielten die Musiker zusätzlich „Smoke on the Water“.

Beim Konzert treten auch die „KKMV-Newcomer“ auf, ein Orchester bestehend aus Mitgliedern, die erst seit Kurzem in einer Instrumentenausbildung sind. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.09.2019