Fleißiges Weihnachtsbasteln zahlt sich jetzt aus

Lampertheim.Über jeweils 150 Euro durften sich jetzt die Kinderbetreuungseinrichtungen freuen, die im Dezember für das Lampertheimer Candlelight-Shopping gebastelt hatten. Kinder verschiedener Altersklassen und ihre Erzieherinnen kamen ins Alte Rathaus, um die Spende aus den Händen von Bürgermeister Gottfried Störmer in Empfang zu nehmen.

„Wir beteiligen uns schon einige Jahre an der Weihnachtsaktion. Die Kleinkinder hatten Weihnachtskarten mit Fingerabdrücken verziert“, berichtete Elisabeth Morweiser, Inhaberin der Kindervilla 123. „Und wir haben Engel gebastelt“, sagte Christina Börner, Leiterin der Kindertagesstätte Rosengarten. Die Bastelaktion ist in vielen Einrichtrungen schon zur schönen Tradition geworden.

Bürgermeister Gottfried Störmer bedankte sich noch einmal und versetzte die Besucher zurück in Weihnachtsstimmung. Er erinnerte daran, dass in neun Kinderbetreuungseinrichtungen während der Adventszeit eifrig gewerkelt worden war. Die kleinen Basteleien waren in den Schaufenstern der Lampertheimer Geschäfte in Szene gesetzt und von Interessenten gegen eine Spende erworben worden. „Ihr habt so tolle Dekoration hergestellt, damit es in den Geschäften schön weihnachtlich aussah“, lobte Störmer. Später habe diese Deko dann bei den Leuten zu Hause als Weihnachtsbaumschmuck oder Zimmerverschönerung gedient. „Dann gab es zum Candlelight-Shopping auch die Weihnachtsengel, die mit Tombola-Losen durch die Straßen der Innenstadt liefen“, erinnerte Störmer. Zahlreiche Passanten griffen in den Losbehälter. Der Erlös der Tombola wurde noch um die Spendensumme für die Bastelarbeiten aufgestockt. Dabei seien 1000 Euro zusammengekommen. Den Betrag habe die Stadt noch erhöht, so dass Störmer insgesamt 1350 Euro verteilen konnte.

Die Kinderaugen strahlten und auch der Bürgermeister sowie Alexandra Adam vom Stadtmarketing freuten sich. Während die Erzieherinnen nun neues Bastelmaterial kaufen können, freuen sich die städtischen Vertreter, weil sich 2019 sogar noch drei Kinderbetreuungseinrichtungen mehr als im Vorjahr beteiligt hatten. Es bastelten diesmal: Kindervilla 123, Schillerschule, Klasse 4c, Pestalozzischule, Schülerbetreuung Seehofschule Hüttenfeld, Kindertagesstätte Europaring, Kindertagesstätte Rosengarten, Waldkindergarten Fuchsbau, Inklusive Kindertagesstätte Schwalbennest und Evangelischer Kindergarten „Am Graben“. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020