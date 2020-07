Flexibilität gefordert

Lampertheim/Frankfurt.Abwarten und Vorbereiten: Hessens Handballer wissen noch immer nicht, wann die nächste Saison startet. Am vergangenen Freitag traf sich das erweiterte Präsidium des Hessischen Handball-Verbands (HHV) und hoffte eigentlich, einen weiteren Schritt in Richtung Saisonstart gehen zu können. Doch noch ist nicht klar, wann die Landesregierung den Spielbetrieb wieder zulässt.

Zur Erinnerung: In Baden-Württemberg darf man seit dem 1. Juli wieder in den Wettkampfbetrieb starten und entsprechend hatte unter anderem der Badische Handball-Verband direkt mitgeteilt, dass dem Saisonstart im September nichts mehr im Wege steht. „Natürlich ist das ein kleiner Vorteil jetzt für Baden und wir schauen jetzt etwas neidisch dahin, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass man bei uns früher schon mit Körperkontakt trainieren durfte – allerdings nur mit zehn Personen, was für einen Spielbetrieb nicht ausreicht“, erläutert der Vorsitzende des Handball-Bezirks Darmstadt, Klaus Bernshausen, der bei der Sitzung am Freitag teilnahm.

Dabei will Bernshausen auf keinen Fall die Lockerungen als Wettlauf zwischen den Bundesländern sehen: „Vielmehr geht es hier um Schritte, deren Folgen dann betrachtet werden. Ich bin überzeugt, dass auch in Hessen eine weitere Lockerung schon gekommen wäre, wenn nicht politische Sommerpause herrschen würde“, hofft der Bezirksvorsitzende, dass nach dem Ende der Sommerferien am 17. August bald die nächsten Schritte hin zu einem vollständigen Trainings- und Testspielbetrieb folgen – immer sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. „Wenn wir zeitnah nach den Sommerferien das OK erhalten, dann reicht es für einen Saisonstart im September. Das wäre natürlich der Idealfall“, so Bernshausen.

„Nicht ohne Testspiele starten“

Mindestens drei, besser vier Wochen Vorlauf möchte das erweiterte Präsidium den Vereinen zugestehen, ehe die Runde losgeht. „Das ist nötig. Man kann nicht ohne Testspiele in einer Saison starten“, stellt der Lampertheimer klar. Um auf der sicheren Seite zu sein, haben die Spieltechniker des Verbands drei Szenarien entwickelt und entsprechende Rahmenspielpläne erstellt: Szenario eins ist der (reguläre) Saisonstart Mitte September. Sollte die Landesregierung mit der nächsten Lockerung für den Sport warten, käme Szenario zwei zum Tragen: ein Start Mitte Oktober. Bei beiden Möglichkeiten würde eine komplette Saison absolviert werden. Anders bei Szenario drei, einer einfachen Runde ab Januar. „Von den Vereinen und den Spieltechnikern auf Bezirks- und Landesebene wird ein Höchstmaß an Flexibilität gefordert. Aber anders ist diese Situation nicht zu bewältigen“, erklärt Bernshausen. Der Funktionär gibt aber auch zu Bedenken, dass einige Vereine durchaus noch ein paar Wochen warten würden, um dann vielleicht mit (mehr) Zuschauern spielen zu dürfen. „Je höher die Liga, desto wichtiger sind die Zuschauereinnahmen. Da könnte es auch interessant sein, nach dem Erlaubnis des Spielbetriebs dennoch etwas zu warten, um nicht vor leeren Rängen spielen zu müssen. Da muss man einfach abwarten, was die Landesregierung als Nächstes beschließt und sich die Regeln ganz genau anschauen.“

Für Klaus Bernshausen ist es auch vorstellbar, dass als erstes die Jugendligen beginnen, die nur vor wenigen Zuschauern spielen und im zweiten Schritt die Aktivenmannschaften nachziehen. „Da ist überall das letzte Wort noch nicht gesprochen“, betont er. Auch im Bezirk Darmstadt sei ein früherer Beginn des Jugendspielbetriebs als der zuletzt kolportierte 24. Oktober denkbar: „In Stein gemeißelt ist noch gar nichts.“ Gleichzeitig verweist der Lampertheimer auch auf die Probleme, die der HHV im Bereich der Landesligen und im Bezirk Odenwald-Spessart hat: „Da sind etliche Teams aus Bayern am Start. Dort sind sogar noch die Hallen gesperrt. Da ist an ein geregeltes Training noch überhaupt nicht zu denken“, könnten hier noch Ausnahmeregeln gefunden werden müssen.

Und wenn die Runde startet und in einer Mannschaft eine Corona-Infektion bekannt würde? „Auch dann wird es um Flexibilität gehen. Ich denke, wir können mit Verlegungen vieles auffangen. Bei einer Quarantäne sprechen wir von meist zwei Spieltagen, das wäre noch zu lösen. Wir werden alles geben, um eine komplette Saison zu absolvieren“, so Bernshausen, der nur einen einzigen Fix-Termin nennen kann: Am 30. Juni 2021 muss die Runde beendet sein. me

