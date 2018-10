Flohmarkt bietet Bücher und mehr

Lampertheim.Der Förderverein der Martin-Luther-Gemeinde lädt für Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, zum Bücherflohmarkt ins Luther-Haus ein. Dort kann man eine große Auswahl an Büchern durchstöbern. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Der Flohmarkt hat am Samstag, 10. November, von 13 bis 17 Uhr geöffnet, und am Sonntag, 11. November, von 11 bis 17 Uhr. Bücherspenden können zu folgenden Zeiten abgegeben werden: Mittwoch, 7. November, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 8. November, 16 bis 19 Uhr, und Freitag, 9. November, 14 bis 18 Uhr. Bücher stehen auch im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Sonntag, 11. November, 10 Uhr, in der Luther-Kirche. Pfarrer Ralf Kröger und der aktuelle Konfi-Jahrgang präsentieren aus Büchern gefertigte Werkstücke zum Thema „Bücher – Horizonte zum Leben“. red

