Flohmarkt für Bücherfreunde

Lampertheim.Der Förderverein der Martin-Luther-Gemeinde lädt am Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, zum Bücherflohmarkt ins Martin-Luther-Haus ein. Dort erwartet Literaturfreunde eine große Auswahl an Lesestoff aus den unterschiedlichsten Bereichen. Nach dem Durchstöbern gibt es für die Besucher Kaffee und Kuchen. Der Flohmarkt ist samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Förderverein freut sich über Bücherspenden, die zu folgenden Zeiten abgegeben werden können: Mittwoch, 3. April, 14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 4. April, 16 bis 19 Uhr, und Freitag, 5. April, 14 bis 18 Uhr. Kuchenspenden nehmen die Organisatoren an den beiden Veranstaltungstagen ebenfalls dankbar entgegen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019