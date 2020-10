Flohmarkt für einen guten Zweck

Lampertheim.Wenn der Inner Wheel Club Mannheim seinen Hallen-Kleiderflohmarkt in Lampertheim ankündigt, dann wird er von zahlreichen Schnäppchenjägerinnen schon sehnsüchtig erwartet – so auch jetzt wieder. Nicht nur, weil modebewusste Frauen die Gelegenheit nutzen, sich mit hochwertiger Kleidung und Accessoires aus zweiter Hand einzudecken, sondern auch, weil die Inner-Wheel-Frauen mit dem Erlös aus dem Verkauf der Kleidung und der Gegenstände viele Projekte unterstützen.

Auch die am Samstag erzielte Summe soll einem sozialen Zweck zugutekommen. Die letzte Spende ging an die Bürgerstiftung Lampertheim. Denn diese Organisation ist eine unabhängig handelnde gemeinnützige Stiftung von „Bürgern für Bürger“ und engagiert sich für das Gemeinwesen der Spargelstadt. Deshalb unterstützten die Mannheimer Service-Club-Frauen die Corona-Fonds der Stiftung mit 2000 Euro.

„Im Frühjahr musste der Spendenflohmarkt wegen der Corona-Pandemie ausfallen, und darum haben wir für Verkäufe das Internet zu Hilfe genommen“, berichtete die Hausherrin Waltraud Münch. Sie stellt für die Veranstaltungen ihre Halle zur Verfügung. Für den aktuellen Flohmarkt galt es für die Clubmitglieder, zusätzliche strenge Hygiene- und Abstandsregelungen zu erfüllen. Diese Vorbereitungen seien noch mühevoller und zeitintensiver gewesen als der eigentliche Aufbau für die Veranstaltung, sagten die Ehrenamtlichen. Zu den regulären Arbeiten zählen das Sortieren der Ware und das Gestalten der anderen Warenausstellungsbereiche sowie das Beraten und das Unterstützen der Besucherinnen. Die oberste Priorität hatte nun die Händedesinfektion und das Tragen von Mund- und Nasenschutz.

Aufbau mit Abstand

Zwei Frauen regelten den Eintritt, damit in der Halle der Abstand von Kundinnen und Clubmitgliederinnen gewahrt werden konnte und verwiesen auf die Händedesinfektion an der Outdoor-Profi-Desinfektionssäule. Vor der Halle bildete sich ab und zu eine Menschenschlange, da es keinen Ansturm auf den Markt geben durfte. Einige Kleidungsständer mit Waren aus einer Geschäftsauflösung hatten die Inner-Wheel-Frauen im Hof des Anwesens platziert, um das Angebot zu entzerren. Auch in der Halle waren die Flohmarktsachen mit Bedacht aufgebaut worden. „Wir haben die Ständer der Hängeware auseinandergerückt“, erklärte Münch. Zudem wurden die Themenbereiche voneinander getrennt. Die Gastgeberin erläuterte, dass sie täglich beim Ordnungsamt Lampertheim angerufen habe, um den Stand der aktuellen Distanzierungsmaßnahmen zu erfahren.

Fast jedes Teil finde während des Spendenflohmarkts eine neue Besitzerin, sagte die Präsidentin Gisela Neuhaus. Was dennoch zurückbleibe, gehe auf die Reise nach Litauen. „Es findet alles sein Plätzchen“, betonte Neuhaus. Sie fügte hinzu: „Die Spenden kommen nicht nur aus unseren eigenen Reihen, auch Freunde und Bekannte schenken uns ausgewählte Artikel.“ Die Präsidentin hatte auch beobachtet, dass dieses Mal mehr Bücher das Interesse weckten. „Vielleicht weil die Literaturfreunde wegen der Corona-Pandemie mehr Zeit zu Hause verbringen“, vermutete Neuhaus. Das neue, weiße Bücherregal zog die Leseratten schon durch sein stattliches Aussehen an.

Am Abend zog Waltraud Münch Bilanz: „Um den Hygienevorschriften gerecht zu werden, haben wir mehr Inner-Wheel-Frauen benötigt. Der Flohmarkt war sehr erfolgreich. Die Besucherinnen haben geduldig gewartet und die Einhaltung der Corona-Maßnahmen ernst genommen. Für den Mai ist ein neuer Flohmarkt geplant, wir freuen uns darauf.“ roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.10.2020