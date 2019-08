Flohmarkt für Kinderspielzeug

Lampertheim.Die Technischen Betriebsdienste und die Jugendförderung der Stadt Lampertheim präsentieren am Sonntag, 25. August, 15 Uhr, den neunten Kinderspielzeugflohmarkt im Stadtpark. Kinder können hier kaufen und verkaufen, aber auch Eltern sind eingeladen. Es sind keine professionellen Händler zugelassen und es darf keine Neuware angeboten werden. Pro Stand dürfen maximal fünf Bekleidungsgegenstände angeboten werden.

Im direkten Anschluss an den Flohmarkt um 17 Uhr werden die Akteure des Kindertheaters „Showpaket“den Titel „Knallpurgas Reise zum Mond“ aufführen. In dem Stück steckt eine bunte Mischung an Artistik und Witz. Es ist geeignet für die ganze Familie. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.08.2019