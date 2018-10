Flohmarkt im Jubiläumsjahr

Lampertheim.Über viel Kundschaft konnte sich der Inner Wheel Club Mannheim bei seinem Jubiläumsflohmarkt am Samstag freuen. Die ehemalige Produktionshalle in der Behringstraße war von den Mitgliedern des Clubs reich mit Kleidung bestückt worden. Schuhe, Koffer oder Bücher ergänzten das Angebot. Der Flohmarkt fand zum zehnten Mal in Lampertheim statt. Der Erlös kommt ausschließlich sozialen Zwecken zugute, berichteten Traudel Münch und Marion Dominick vom Veranstalterteam. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018