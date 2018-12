Flucht vor dem Regen

Hüttenfeld.Die Kurrende ist ein alter Brauch, dessen Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen. Seinerzeit zogen Schüler und Studenten durch die Straßen und sangen für einen geringen Oblulus, mit dem sie ihren Lebensunterhalt vor den Zeiten von BaföG finanzieren mussten. Auch Reformator Martin Luther soll in seinen jungen Jahren einem dieser Chören angehört haben.

Der Posaunenchor der Johannesgemeinde Neuschloß pflegt diesen Brauch, wenn auch in recht uneigennütziger Art, weiter. In Hüttenfeld hätte man am vierten Advent die weihnachtlichen Melodien des von Hans Peter Stoll geleiteten Ensembles bei geöffnetem Fenster überall hören können, wenn die Bläserinnen und Bläser vom Turm des Schlosses Rennhof ihre adventlichen Melodien hätten wie all die Jahre spielen können.

Doch der strömende Regen ließ das nicht zu. So spielten die Musikanten vor dem Eingang des Schlosses Rennhof, am evangelischen Gemeindezentrum und am Bürgerhaus ihre Weisen „Herbei, o ihr Gläubigen“ oder „Kommet ihr Hirten“.

Etwa 20 Zuhörer fanden sich vor Ort ein und begleiteten das Ensemble bei seiner Tournee durch Hüttenfeld. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018