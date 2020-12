Försterei statt Fabrik

Hinter diesem Türfenster fielen weitreichende Entscheidungen. © ksm

Neuschloß.Hinter dem letzten Türfenster unserer Adventsserie hat sich vor Jahrzehnten möglicherweise die moderne Geschichte dieser Region entschieden. Hätte der Firmen-Direktor hinter dieser Tür nur ein bisschen anders entschieden, nicht nur Lampertheims Stadtgeschichte hätte wohl eine gänzlich andere Wendung erhalten. In Neuschloß oder auch in Lampertheim, nahe am Rhein, könnte heute eine riesige Chemie-Fabrik mit den Ausmaßen der BASF stehen. Heute beheimatet unser heutiges Motiv die Revierförsterei. Noch vor 100 Jahren war es das Wohnhaus des Direktors der Chemischen Fabrik.

Sie prägte die Entwicklung des kleinen Stadtteils mitten im wildreichen Wald – mehr noch als das kaiserliche Jagdschloss. In dessen übrig gebliebenen Gebäuden gründete sich 1829 die erste, dauerhafte deutsche Sodafabrik. Hier entstanden Salzsäure, Chlor, Kalk, Schwefelsäure und Glaubersalz. Später kamen Naturdünger, Salpetersäure und Natronlaugen hinzu. Für die Energie sorgte Torf aus dem Lampertheimer Bruch. Sogar eine eigene Bahn-Anbindung führte vom Bahnhof durch den Wald zur Fabrik. Etliche Gebäude hatten Anbindungen, um Rohstoffe leichter Richtung Hafen abtransportieren zu können.

Wegen eines gescheiterten Fusionsversuchs mit der Farbenindustrie, der die Abhängigkeit von der Neuschloßer Fabrik nicht schmeckte, gründete die schließlich ihre eigene Fabrik – heute bekannt als weltweit größter Chemiekonzern namens BASF. Die Geschichte der Chemischen Fabrik ging in Neuschloß ging 1927 zu Ende. Und doch prägt sie den Stadtteil noch heute. Denn die Stadt lässt die massiv chemisch verseuchten Gebiete wieder bebauen. Fast der ganze Stadtteil ist unterirdisch verseucht mit arglos entsorgten Chemikalien. Sichtbares Zeichen: der Sodabuckel. ksm

