Folgen der Krise

Vertraut den neuen Wegen“ sangen die Teilnehmer an der Dekanatsversammlung in Bürstadt, nachdem von Vertretern der Mainzer Bistumsleitung die Zukunft der Pfarreien skizziert worden war. Ein wenig, so schien es, sangen sich die katholischen Christen zwischen Lampertheim und Biblis damit auch ein wenig Mut zu. Denn der Pastorale Weg des Mainzer Bischofs fordert von den ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Gemeinden allen Einsatz ab. Und das bei quälend offenen Fragen, die Kirche allgemein und konkrete Situationen vor Ort betreffend.

Vor Ort ist der Weggang des Lampertheimer Pfarrers Patrick Fleckenstein noch lange nicht überwunden. Hier haben Mitglieder aus Enttäuschung über den von Mainz offenbar nicht souverän gemanagten Vorgang die Gemeinde gewechselt oder haben gar Leitungsfunktionen aufgegeben. Auch löst der Prozess der Bildung von größeren Einheiten, denen die Gemeinden verwaltungsrechtlich und seelsorgerlich zugeordnet werden sollen, Sorgen aus. Wie wird unter diesen Umständen noch eine Gemeinde-Identität aufrechterhalten werden können? Welche Abstriche sind bei der Seelsorge zu machen, wenn künftig weniger Priester angestellt werden? Was kommt auf die Ehrenamtlichen an zusätzlichen Belastungen zu? Und was bedeutet dies für die Motivation, für die bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahlen zu kandidieren?

Deutlich geworden ist in Bürstadt aber auch, dass sich die Krise, in der die katholische Kirche insgesamt steckt, wie Mehltau auf die Begeisterungsfähigkeit der katholischen Christen legt, die aber zweifellos erforderlich ist, soll der Pastorale Weg bewältigt werden können. Hier schlummern Konflikte, die das traditionelle klerikale Selbstverständnis selbst infrage stellen. Wie die Kirchenleitung mit diesen Fragen umgeht, wird sich auf das Gemeindeleben vor Ort auswirken. Der Mitgliederschwund dürfte vor diesem Hintergrund nicht nur eine Folge der globalen Säkularisierung sein. Er weist auch auf die Kirche selbst zurück.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.03.2019