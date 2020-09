Folkabend findet im Sportpark statt

Hüttenfeld.Am Samstag, 5. September, wird der Hüttenfelder Folkabend wiederbelebt. Die Veranstaltung findet im Freien statt, und zwar ab 18 Uhr im Sportpark am Hegwald. Neben der üblichen Jam-Session haben die Veranstalter Lotti Ehret und Marcel Ruschau auch die Bluegrass-Band „Butts on Buckets“ aus Hamburg eingeladen. Der Eintritt ist frei. Doch wegen der Corona-Beschränkungen ist nur eine beschränkte Besucherzahl erlaubt. Interessenten müssen sich anmelden. Dies geht unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer bei Manuela Ehret, Telefon 06256/15 50 oder per E-Mail an ela.ehret@gmx.de. Sollten am Veranstaltungsabend noch Plätze frei sein, ist noch ein Einlass ohne Anmeldung möglich. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.09.2020