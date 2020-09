Frage der Verantwortung

Muss das wirklich sein? Kann es gelingen, ohne dass die Zahl der Corona-Infizierten in die Höhe schnellt? Diese Fragen stellen sich mit Blick auf die Lampertheimer Kerwe in diesem Jahr. Die Menschen sollen kommen, essen, trinken, feiern, einkaufen – aber bitte mit Abstand. Das Interesse der Gastronomen und auch der Einzelhändler ist mehr als verständlich. Wie viele andere Branchen haben auch sie in der Pandemie mit drastischen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Aber ob eine Kerwe, wie sie nun am kommenden Wochenende stattfinden soll, der richtige Weg ist, um das Geschäft anzukurbeln, ist mehr als fraglich. Während die Politik an die Bevölkerung appelliert, ihre Kontakte und ihr Freizeitvergnügen nach wie vor zu kontrollieren, werden die Lampertheimer und auch Fremde eingeladen, „dem Erschöpfungszustand zu entfliehen“, wie der WuVV schreibt. Bleibt zu hoffen, dass in der Folge aus der Erschöpfung keine Erkrankung wird.

Es ist jedem selbst überlassen, und jeder Bürger ist mündig genug, zu entscheiden, ob er diese Kerwe mitfeiert oder nicht. Aber es wäre durchaus verantwortungsvoll gewesen, in diesem Jahr darauf zu verzichten und so zum Infektionsschutz für alle beizutragen. Nicht umsonst hat die Stadt gleich zu Beginn der Pandemie alle Großveranstaltungen abgesagt – auch die Kerwe. Die katholische Pfarrgruppe und die Pfadfinder haben diese Verantwortung noch rechtzeitig erkannt. Alle anderen sollen feiern, wenn sie es nicht lassen können – aber bitte mit viel, viel Abstand.

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.09.2020