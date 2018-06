Fragwürdiger Ruhm und falsche Freunde

Anzeige

Hüttenfeld.Zwei Tage lang ging es hoch her auf dem Hof des Hüttenfelder Ehepaares Klaus und Heike Ehret. Und das hatte seinen guten Grund, sind beide doch engagierte Mitglieder und Schauspieler im Hüttenfelder Theaterverein „ZwiBuR“. Der Name ist ein Kürzel des Hüttenfelder Liedes „Zwische Bergstroß‘ un Rhoi“, und dieser Verein feierte nun sein 25-jähriges Bestehen. Bereits am Samstagabend gab es einen Kabarettabend der Erwachsenengruppe mit einschlagendem Erfolg.

Einen Tag später war die Kinder- und Jugendabteilung, die „Mini-zwibs“ an der Reihe, und erneut war das Zelt auf dem Hof gut gefüllt. Sie gaben das Jugendtheaterstück „Isa“ von Ilse Hilpert zum Besten. Das Stück war thematisch an das angelehnt, was die Schauspielerinnen – es waren ausschließlich Mädchen – in diesem Alter bewegt.

Das Mädchen Isa, ein verachtetes Mauerblümchen, wird plötzlich ein Star. Werbeagentin Mrs. Cool hat die richtige Nase und entdeckt in Isa mit ihrem musikalischen Talent „geradezu eine Rakete“. Da muss nur noch ein bisschen gestylt und aufgemotzt werden, schon lässt sich das neue Teenie-Idol vermarkten. Plötzlich ist Isa berühmt und alle wollen sein wie sie. Isa aber merkt, wie fragwürdig Ruhm und falsche Freunde sein können.