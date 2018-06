Franka und Klara räumen ab

Anzeige

Lampertheim.Die Regatta in der hessischen Landeshauptstadt wurde ihrem Namen „ Große Wiesbadener Kanuregatta“ voll gerecht. Insgesamt 51 Vereinsmannschaften sowie die Jugend- und Juniorennationalmannschaft aus Australien hatten sich angemeldet.

Der Wassersportverein Lampertheim schloss bei diesem großen Event erfolgreich ab, obwohl acht Sportler aus schulischen Gründen verhindert waren. Mit 14 Siegen, neunmal Platz zwei und zehnmal Platz drei waren die Trainer mit der Generalprobe für die Süddeutschen Meisterschaften sehr zufrieden.

Nicht zu schlagen waren wieder einmal die Schülerinnen Franka Thierfelder und Klara von Allwörden. Beide kamen problemlos in die Einer-Finale über 200 und 500 Meter. In den Finalrennen zeigten sie ihr ganzes Können und errangen jeweils einen Doppelsieg. Nach diesen guten Einer-Leistungen waren sie natürlich die Favoriten in den Mannschaftsbooten und sie wurden ihrer Rolle voll gerecht. Siege errangen sie im Zweier über 500 Meter und Vierer der KT Hessen über die 500- und 2000-Meter-Strecke.