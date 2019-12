Franz Korb neuer Chef der Lampertheimer CDU

Lampertheim.In der CDU hatte er schon viele Posten inne. „Aber Parteivorsitzender war ich noch nie.“ Jetzt ist er es: Mit 19 von 24 Stimmen wurde Franz Korb von der Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Aidas Schugschdinis ernannt. Dieser hatte das Amt wegen beruflicher Veränderungen aufgegeben (wir haben berichtet).

Dabei ist dem frischgebackenen Lampertheimer Parteichef durchaus bewusst: „Die See ist rau, der Wind bläst ab und zu ins Gesicht.“ Dies könne ihn, der sich in den 1990er Jahren zwei Mal um den Bürgermeistertitel beworben hat, jedoch nicht abschrecken. Zumal ihm seine Frau gesagt habe: „Mach was, oder halt den Mund.“

Co-Vorsitzender im Stadtverband der CDU ist Björn Hedderich mit 22 Ja-Stimmen. Der 24-Jährige ist seit 2012 in der Partei, amtiert als Vorsitzender der Jungen Union Ried, ist im Kreisvorstand und in der Fraktion des Stadtparlaments aktiv. Eine „gute Kombination zwischen Alt und Jung“, fand CDU-Landtagsabgeordneter Alexander Bauer. „Auf gute Zusammenarbeit“, wurde er von Franz Korb beglückwünscht.

Bei seiner Antrittsrede betonte der 65-Jährige: „Wir müssen unser Profil schärfen.“ So wolle die Partei der Fraktion konstruktiv zur Seite stehen. Dass die CDU an einstimmigen Beschlüssen beteiligt sei, werde häufig übersehen. Korb, der selbst ein Mandat im Stadtparlament wahrnimmt, äußerte sich obendrein bereit, den anderen Fraktionen die Hand zu reichen.

Der scheidende Parteichef Aidas Schugschdinis, der diesen Posten vier Jahre lang innehatte, erklärte das Mitgliederwachstum als oberstes Ziel. Diesbezüglich informierte Mitgliederbeauftragter Julian Kruhmann über eine Steigerung der Zahl im Lampertheimer Stadtverband um sieben auf 115 Personen. „Dass die CDU ein Gesicht haben muss“, zählt nach seiner Ansicht als Voraussetzung für personellen Zuwachs.

Unterdessen machte Fraktionschef Edwin Stöwesand auf die schwierige Verknüpfung des politischen Ehrenamts mit familiären und beruflichen Verpflichtungen aufmerksam. „Viel Redebedarf“ werde es 2020 mit Blick auf die Entscheidung über einen neuen Bauhofstandort geben, kündigte er an.

Bei den Wahlen wurde Rainer Stöckel als Kassierer bestätigt. Kassenprüfer sind Lisa Galvagno und Walter Kirsch. Patrick Rupp ist Schriftführer. Zu Beisitzern wurden Thiemo Fojkar, Werner Hofmann, Marco Knecht und Alexander Scholl ernannt. Zweiter Vorsitzender Björn Hedderich ist auch Mitgliederbeauftragter. urs

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019