Französischer Markt in Lampertheim

Lampertheim.Stolz präsentiert der Käsehändler Kevin Bergaes einen Comté. Der gewaltige Hart-Rohmilchkäse stammt aus dem französischen Jura. Noch bis Samstag, 21. September, locken der Käsehändler und seine Kollegen auf dem Französischen Markt mit kulinarischen Spezialitäten.

Insgesamt neun Aussteller aus der Auvergne, aus Montpellier und der Provence bieten auf dem Lampertheimer Europaplatz unter anderem Wein, Käse, Schinken und Salami aus ihrer Region an. Am gestrigen Eröffnungstag kamen bereits viele interessierte Besucher. Der Französische Markt wurde vom Stadtmarketing Lampertheim und dem Wirtschafts- und Verkehrsverein gemeinsam organisiert.

Für die Veranstaltung mit Händlern aus dem Nachbarland sei bewusst der Lampertheimer Europaplatz als attraktiver Standort und aufgrund seines Symbolcharakters ausgewählt worden, teilten die Organisatoren mit. Bei einer erfolgreichen Premiere ist ihnen zufolge auch eine Wiederholung in der Stadt denkbar. Hintergrund der kulinarischen Aktion ist das Ziel, die Innenstadt weiter zu beleben. Am heutigen Freitag, 20. September, lädt der Genießertreff von 8 bis 22 Uhr auf dem Französischen Markt zum Verweilen ein. Am Samstag, 21. September, haben die Stände noch einmal von 8 bis 20 Uhr geöffnet. / lex

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019