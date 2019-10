Frau überschlägt sich mit Auto

Lampertheim.Eine Autofahrerin hat sich an der Landstraße 3110 bei Lampertheim mit ihrem Fahrzeug überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war die 41 Jahre alte Frau am Mittwochnachmittag alleine mit ihrem Wagen von Hüttenfeld in Richtung Neuschloß unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte überschlug sich der Wagen der Frau bei dem Unfall. Nach einer ersten ärztlicher Versorgung konnte die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Polizeisprecherin zufolge war die verletzte Frau aber ansprechbar. Allerdings sei nach wie vor unklar, wieso die Fahrerin von der Straße abgekommen war. „Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch“, sagte sie. Weiteren Angaben der Polizei zufolge liegt der Schaden bei mehreren tausend Euro. Die Landesstraße musste am Mittwochnachmittag für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.10.2019