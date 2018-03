Frauen frühstücken

Anzeige

Hofheim.Auch im März freuen sich die Frauen in Hofheim und Umgebung auf das traditionelle Frauenfrühstück der Liebenzeller Gemeinde. Frauen aller Konfessionen sind am Samstag, 17. März, 9 Uhr, eingeladen, bei einem reich gedeckten Frühstücksbuffet im frühlingshaft geschmückten Saal der Liebenzeller Gemeinde, Kirchstraße 60, Eingang Steffanstraße, die Seele baumeln zu lassen.

Der Vortrag nach dem Frühstück hat das Thema „Leben in Balance“. Referentin Beate Zelewske gehört zum Werk der Liebenzeller Mission und ist im Bereich Frauenarbeit tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann gestaltet sie Freizeiten im In- und Ausland, bietet aber auch spezielle Kurse für Ehepaare an und ist in der Seelsorge tätig. fh