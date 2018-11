Frauenchor feiert 2019 ein Jubiläum

Hüttenfeld.Die Terminabsprache der Hüttenfelder Vereine wird turnusgemäß in jedem Jahr von einem anderen Verein organisiert. In diesem Jahr war der Verein der Kleingärtner Gastgeber im Bürgerhaus.

So begrüßte Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg die 25 Vereinsvertreter und Frank Lewandowski von der Stadt Lampertheim, der für Vereinsbelange zuständig ist. Berg nahm die Gelegenheit wahr und bedankte sich bei den Vereinen für ihre rege kulturelle Arbeit in Hüttenfeld.

Die meisten Termine wurden im Vorfeld schon mit dem Koordinator Bodo Ehret abgesprochen. Die Kerwe wird wieder von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. August) stattfinden, und der Basar der Herz-Jesu-Gemeinde am 22. und 23. Juni.

Jubiläumskonzert im September

Höhepunkt im Jahr 2019 wird die 25-Jahr-Feier des Frauenchores des Sängerbunds 1892 Hüttenfeld sein. Hierzu laden die Frauen am 5. Mai zu einem Chorcafé ein, und am 28. September wird es im Bürgerhaus ein großes Jubiläumskonzert geben.

Der Theaterverein ZwiBuR wird neben seinen Aufführungen zur Weihnachtszeit auch am 10. Mai zu seinem Kabarettabend ins evangelische Gemeindezentrum einladen.

Es gibt im nächsten Jahr einen weiteren runden Geburtstag in Hüttenfeld zu feiern. Der Tennisclub besteht dann seit 40 Jahren und ist hierfür momentan in der Planungsphase. Genaueres konnten die Vertreterinnen des TCH noch nicht bekannt geben. Am Ende standen alle Termine fest und alle Gruppierungen konnten zufriedengestellt werden. Im Jahr 2019 wird die katholische Herz-Jesu-Gemeinde für die Durchführung der Terminabsprache zuständig sein und auch traditionell zum Heringsessen am Aschermittwoch einladen. ron

