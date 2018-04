Anzeige

Lampertheim.Jüngst fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Frauenchores Chorisma Lampertheim statt. Mehr als die Hälfte der aktiven Sängerinnen hatte sich zu diesem Termin eingefunden. Die Vorsitzende Sieglinde Polanski führte durch die Tagesordnung. Sie berichtete von den verschiedenen Aktivitäten des Chores im abgelaufenen Jahr. Unter anderem übernahm Dr. Elke Völker im Februar 2017 den Chor als neue Chorleiterin. Es folgten zwei Probesamstage, an denen erstmals eine separate Stimmbildung in Kleingruppen stattfand. Dies fand bei den Sängerinnen großen Anklang.

Drei Kurzauftritte erfolgten im vergangenen Jahr, unter anderem beim Adventsmarkt des Lions Clubs in der Notkirche. Vergnüglich zu ging es wie immer auf dem alljährlichen Grillfest bei den Naturfreunden, einem Tagesausflug nach Oppenheim und der stimmungsvollen Weihnachtsfeier zum Jahresausklang. Weiterhin gab Sieglinde Polanski die aktuellen Termine für 2018 bekannt. Die Kassenwartin Monika Raab berichtete über die Ein- und Ausgaben des abgelaufenen Jahres. Die beiden Kassenprüferinnen bescheinigten die ordnungsgemäße Kassenführung.

In diesem Jahr standen turnusgemäß die Neuwahlen aller Ämter an. In offener Abstimmung wurde der bestehende Vorstand wieder gewählt, so dass dieser Tagesordnungspunkt schnell erledigt werden konnte.