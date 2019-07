Fraunhofer-Institut verteidigt Kunstrasen-Studie

Lampertheim.Die Polytan GmbH im oberbayerischen Burgheim ist nach eigenen Angaben Marktführer bei Herstellung und Vertrieb von Sportplätzen aus Kunstrasen in Deutschland. Das Unternehmen kritisiert die Ergebnisse der Studie des Fraunhofer-Instituts, die möglicherweise ein EU-Verbot für Kunstrasenplätze nach sich zieht. Wir haben in der Montagausgabe ausführlich berichtet. Nun erklärt Tobias Müller, Leiter Marketing und Kommunikation bei Polytan, die Fraunhofer-Zahlen seien „nicht wissenschaftlich untermauert“. Ein Sprecher des Instituts weist das entschieden zurück.

Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik mit Sitz im nordrhein-westfälischen Oberhausen hatte in seiner Studie „Kunststoffe in der Umwelt – Makro- und Mikroplastik“ unter anderem auch Kunstrasenplätze dargestellt. Bis zu 10 000 Tonnen des Gummigranulats, der kleinen Kügelchen, mit denen die Plätze befüllt sind, würden in Deutschland pro Jahr durch Wind, Regen, Geräte- und Kleideranhaftungen in die Umwelt und gelangen. Damit seien diese Sportplätze eine der größten Quellen für Mikroplastik in Deutschland, konstatierten die Autoren der Studie.

„Schätzung gängige Methode“

„Polytan geht von einem Zehntel aus, das aller Wahrscheinlichkeit nach in dieser Größenordnung gar nicht in die Umwelt gelangt“, sagt Sprecher Müller gegenüber dieser Zeitung. Grundlage der Fraunhofer-Ergebnisse seien lediglich Schätzungen; diese Herangehensweise sei fragwürdig.

Den Druck in die Diskussion hat erst ein mögliches Verbot durch die EU gebracht – viele Sportvereine und Kommunen befürchten enorme finanzielle Belastungen, wenn sie ihre Plätze sperren oder umbauen müssten. Entsprechend groß ist die Verunsicherung.

Torsten Weber, Umweltingenieur beim Fraunhofer-Institut in Oberhausen, weist auf Nachfrage dieser Zeitung den Vorwurf mangelnder wissenschaftlicher Gründlichkeit deutlich zurück: „In unserer Studie selbst ist ausdrücklich beschrieben, dass die Ergebnisse zum großen Teil auf Schätzungen beruhen.“ Das sei nicht etwa unwissenschaftlich, sondern gängige Praxis, wenn Forschung sich einem bislang vollkommen unbearbeiteten Feld widmen wolle. Und der Transport in die sowie das Aufkommen von Mikroplastik in der Umwelt sei so ein Feld, sagt Weber.

„Ziel dieser Studie war es, die Thematik Mikroplastik erst einmal in die Öffentlichkeit zu bringen und diese zu sensibilisieren“, erklärt der Umweltingenieur weiter. Seine Kollegen und er seien froh, dass das Thema nun solch eine öffentliche Relevanz gefunden habe. Torsten Weber: „Wir bekommen jetzt Datensätze und Informationen von Herstellern, Kommunen und Vereinen zu den Kunstrasenplätzen, die wir vor der Studie nicht bekommen haben.“

Im nächsten Schritt folgten nun experimentelle Untersuchungen, die tatsächliche und damit belastbarere Werte ermittelten, so Weber weiter. Die vorliegende Studie gehe von Worst-Case-Szenarien aus. Auch wenn die eine oder andere Zahl aufgrund der dann genaueren Erkenntnisse wahrscheinlich nach unten zu korrigieren sei – Kunstrasenplätze blieben einer der größten Mikroplastik-Emittenten in Deutschland, betont der Umweltingenieur. Solange keine umfassende Klarheit bestehe und solange keine Alternativen zum Gummigranulat entwickelt seien, mache die Diskussion eines Verbots keinen Sinn.

Tobias Müller von Polytan sagt, in Deutschland würden jährlich bis zu 450 neue Kunstrasenplätze gebaut. Den eigenen Anteil daran nennt er nicht. Inzwischen, so Müller und Weber unisone, arbeiteten beide Seiten konstruktiv zusammen.

