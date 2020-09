Freibad bis zu den Herbstferien offen

Lampertheim.Das Freibad der Biedensand-Bäder bleibt bis zum Beginn der Herbstferien Anfang Oktober geöffnet. Dies hat Erster Stadtrat und Bäderchef Jens Klingler während des Magistratspressegesprächs mitgeteilt. Diese Entscheidung sei nach Rücksprache mit den im Bad trainierenden Vereinen gefallen, da das Hallenbad wegen der Sanierung nicht zur Verfügung steht. Die Öffnungszeiten würden allerdings entsprechend angepasst.

Die Arbeiten am Dach des Hallenbads seien diese Woche beendet worden. Die Fassadensanierung, in deren Zuge dreifachverglaste Fenster eingesetzt werden, soll im Laufe der nächsten Woche fertig werden. Dann sei die Halle wieder dicht, und es könne mit den Arbeiten an der Elektrik und der Lüftung im Inneren begonnen werden, so Klingler. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020