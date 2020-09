Freibad hat am Wochenende nur noch bis 14 Uhr geöffnet

Lampertheim.Das Lampertheimer Freibad hat an den Wochenenden statt wie bisher bis 19 Uhr ab sofort nur noch bis 14 Uhr geöffnet. Die Verkürzung der Öffnungszeiten begründet der Geschäftsführer der Biedensand-Bäder, Erster Stadtrat Jens Klingler, auf Nachfrage dieser Redaktion mit dem geringen Besucheraufkommen. Dieser rechtfertige den hohen Kostenaufwand nicht. Unter anderem auf Facebook gibt es Kritik an der Entscheidung. Klingler erklärt, dass trotz des schönen Wetters an den vergangenen Wochenenden nachmittags nur wenige Besucher das Bad genutzt hätten: „Unsere treuen Schwimmer kommen früh morgens und am Vormittag.“ Wie berichtet verlängern die Biedensand-Bäder die Saison je nach Wetterlage bis mindestens Freitag, 2. Oktober. lex (Bild: Berno Nix)

Info: www.lampertheim.de/de/freizeit-kultur/biedensand-baeder/

