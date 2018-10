Freitag Hochamt zu Allerseelen

Lampertheim.Die katholischen Pfarreien in Lampertheim feiern am Freitag, 2. November. das Hochamt zu Allerseelen um 18 Uhr in der Kirche Mariä Verkündigung. Dabei wird besonders der Verstorbenen der vergangenen zwölf Monate gedacht. Alle Angehörigen sind dazu recht herzlich eingeladen.

Am Samstag, 10. November, ab 17 Uhr findet das Fest des Heiligen Martin in Mariä Verkündigung mit einer Andacht, Martinsspiel und anschließendem Laternenumzug mit Pferd und Reiter sowie unter Mitwirkung des katholischen Kirchenmusikvereins statt. Die beiden Kindertagesstätten Mariä Verkündigung und Pater Alfred Delp werden mitwirken.

Das nächste Kinderchorprojekt in Mariä Verkündigung mit dem Chor Ephata findet am 10. November um 10 Uhr im Jugendheim unter Leitung von Maria Karb mit Team statt. Die Probe dient der Vorbereitung des Gottesdienstes zu St. Martin, der am Sonntag, 11. November, ab 10.30 Uhr mit einem Hochamt gefeiert wird. Anmeldungen für das Chorprojekt nehmen die Pfarrbüros oder Maria Karb entgegen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018