Lampertheim.Wer am Samstagmorgen nicht unbedingt raus musste, blieb in der warmen Wohnung. Denn in Lampertheim lag eine geschlossene Schneedecke und eisiger Wind pfiff einem um die Ohren. Doch die Gruppe Lampertheimer Naturschützer, die sich an der Grube Feuerstein traf, war hartgesotten. Sie zogen sich ihre neuen, warmen NABU-Jacken an, nahmen Gartengeräte in die Hand und machten sich an die Arbeit.

Vorstandsmitglied Anke Diehlmann hatte zur Eile gemahnt, schließlich war bereits der meteorologische Frühlingsanfang und laut Wetterbericht sollten die Temperaturen steigen. „Und wenn der Frost aus dem Boden ist, beginnt die Amphibienwanderung“, erklärte Diehlmann.

Noch befänden sich die Kröten, Frösche und Molche in ihrem Winterquartier im gegenüberliegenden Waldgebiet, denn der späte Wintereinbruch habe die Tiere ausgebremst. Aber schon bald machten sich die Amphibien auf den Weg zum Biotop.