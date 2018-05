Anzeige

Hofheim.Gemeindepädagoge Thilo Götz von der evangelischen Kirchengemeinde in Hofheim organisiert in den Sommerferien Zeltfreizeiten im Jugendhaus Maria Einsiedel in Gernsheim.

Die Jugend-Freizeit findet von Montag, 25. Juni, bis Freitag, 29. Juni, statt und ist für Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren gedacht. Die Kinder-Freizeit für Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren dauert von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 3. August.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt in beiden Fällen 120 Euro inklusive Verpflegung. Weitere Informationen gibt es im Pfarrbüro und bei Thilo Götz. Dort sind auch die Anmeldungen möglich. Dabei wird um eine Anzahlung von 40 Euro gebeten. fh