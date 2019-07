Fremder Müll vorm Haus

Lampertheim.„Ihr Bericht über die illegale Entsorgungen kam gerade richtig!“, schrieb unsere Leserin Traude Müller in einer E-Mail an die Redaktion, nachdem sie am Dienstag den Artikel „Schlachtabfälle, Kühlschränke und Gelbe Säcke landen oft im Straßengraben“ gelesen hatte. Am selben Morgen standen neben ihrer Biomülltonne, die sie zur Abfuhr vors Haus gestellt hatte, zwei Altbatterien in einer Plastiktüte. „Da hat sich jemand die Entsorgung leicht gemacht“, fand die Lampertheimerin. Und ergänzte: „In unserem Vorgarten liegen immer wieder leere Flaschen und Hinterlassenschaften eines Schnellimbisses. Aber die Altbatterien haben den Vogel jetzt abgeschossen.“ lex

