Freude bei TV und KCL

Lampertheim.Das hessische Sportministerium unterstützt mehr als 200 Sportprojekte mit einer Gesamtsumme von knapp sechs Millionen Euro. Darüber freuen können sich zwei Lampertheimer Vereine: der Kanu-Club (KCL) und der Turnverein (TV). Der KCL erhält 10 000 Euro zur Finanzierung der Kanu-Akademie. Das Teilzeitinternat wurde 2014 gegründet, um Kanurennsport und Schule besser miteinander vereinbaren zu können. Gegründet wurde die Akademie von Mitgliedern des Wassersportvereins (WSV) und des KCL.

Dem TV Lampertheim lässt Sportminister Peter Beuth eine Summe von insgesamt 116 000 Euro zukommen. 66 000 Euro sind für die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes und der Spielerkabinen, weitere 50 000 Euro für die energetische Sanierung der Jahnhalle gedacht. Wie TV-Vorsitzende Sabine Gärtner auf Anfrage berichtete, wurde die Jahnhalle seit September vorigen Jahres mit einem neuen Dach versehen. Das alte sei undicht gewesen. Regenwasser sei in Halle und Räume gedrungen, wo teilweise empfindliche Turngeräte gelagert seien. Auch die Belüftung sei inzwischen erneuert worden.

Die Spielerkabinen sollen mit neuen Fenstern ausgestattet werden, wie Gärtner berichtete. Was aus dem Kunstrasenplatz werde, müsse noch beraten werden. Kunstrasenplätze sind im vergangenen Jahr ins Gerede gekommen, da das eingearbeitete Mikroplastik in die Umwelt gelangen könne. Die EU-Kommission hatte angekündigt, das Granulat zu verbieten. Es solle ab 2022 nicht mehr zugelassen werden. Davon betroffen wäre in Lampertheim neben dem TV-Platz auch ein Spielfeld im Günderoth-Stadion. urs

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.06.2020