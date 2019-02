Freude über die ersten gewonnenen Spiele

Lampertheim.Die G2-Junioren des TV Lampertheim (TVL) nahmen am Turnier der Jugendspielgemeinschaft Biblis/Nordheim/Wattenheim teil. Insgesamt fünf Mannschaften waren vertreten, die sich allesamt in den Anfängen ihres fußballerischen Wirkens befanden. Im ersten Spiel ging es gegen die dritte Vertretung der Gastgeber. Lampertheim stellte von Beginn an die aktivere Mannschaft. Einige schöne Kombinationen brachten die jungen Spargelkicker zustande, auch viele Torchancen wurden herausgespielt. Am Ende der Partie gewann die G2 mit 1:0. Die Freude über den ersten Sieg überhaupt in einem Spiel war riesengroß.

Gegen den TSV Auerbach 3 tat sich das Team dann um einiges schwerer und wirkte meistens einen Schritt zu langsam. Nach einem Eckball ging Auerbach mit 0:1 in Führung. Lampertheim versuchte alles, die Spargelkicker gaben nicht auf und wollten ein Tor erzielen, doch dieses fiel auf der anderen Seite zum 0:2. So blieb das Ergebnis auch bis zum Ende.

In der dritten Begegnung wartete erneut die dritte Mannschaft der Gastgeber auf den TVL. Nach der 1:0-Führung für Lampertheim wollten plötzlich alle nach vorne und hielten ihre Positionen nicht mehr ein. Das nutzten die Gastgeber aus und kamen immer wieder gefährlich vor das TVL-Tor. Am Ende aber konnte die G2 das viel umjubelte 2:0 erzielen. fh

