Freude über Nachwuchsmusiker

Ebenfalls zum ersten Mal veranstaltete der KKMV einen Dampfnudelverkauf, der für 2018 wieder geplant ist. In besonders guter Erinnerung ist das Konzert mit dem Thema „Sagen und Märchen“ in der Hans-Pfeiffer-Halle. Da der Ausflug in den Spessart im vorigen Jahr gut ankam, werden fleißig neue Ziele gesucht.

Jugend musiziert

Ein besonderes Augenmerk richtete Steube auf die Arbeit mit dem Nachwuchs. Zum ersten Mal hatten im vergangenen Jahr 15 Jugendliche des Vereins die Junioirprüfung abgelegt. Sehr gut angenommen wurde ein Workshop für Nachwuchsmusiker in Bensheim, an dem der KKMV deshalb auch 2018 wieder teilnehmen möchte. Ebenfalls zum ersten Mal hatten zwei Nachwuchsspieler am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und das mit Erfolg. Thomas Billau und Henrike Stöckinger spielten sich auf den zweiten Platz. „Der Nachwuchs ist unsere Zukunft“, betonte die Vorsitzende zum Abschluss.

Weitere Termine, die neu angedacht sind: das 60. Stiftungskonzert im August und das Kirchenkonzert im Oktober. Beim 150. Domjubiläum und im ökumenischen Gottesdienst zum Spargelfest wird der KKMV ebenfalls vertreten sein. Als besonderes Angebot wird es für alle Musiker einen Workshop zusammen mit dem Musiker Alexander Klopp geben, bei dem es vor allem um das Training der Atemtechnik, der Intonation und des Rhythmus gehen wird.

Der Tätigkeitsbericht des Orchesters wurde von Karin Schüßler abgegeben. Im vorigen Jahr stemmte der Verein 26 weltliche und 15 kirchliche Auftritte. Insgesamt wurden 43 Proben abgehalten. Laut Roxana Kind hat das Jugendorchester 26 Mitglieder. Gemeinsame Aktionen wie das Schlittschuhlaufen, der Bastelnachmittag oder das Plätzchenbacken bleiben in guter Erinnerung.

Pfarrer Claus-Peter Stockh nahm die Totenehrung vor. Im Anschluss erstattete Kassenwartin Andrea Kind den Bericht über die Finanzen. Da es nach der Prüfung der Kassenprüfer Bernd Funck und Heiko Gutschalk keine Beanstandungen gab, ging die Versammlung zu den Neuwahlen des Vorstands über.

Sowohl Vorsitzende Birgit Steube als auch Rechnerin Andrea Kind und Beisitzerin Caroline Wahl wurden einstimmig wieder gewählt. Pressewart blieb Markus Niebler. Auch Beisitzer Rudolf Keil wurde im Amt bestätigt. Da Bernd Funck und Heiko Gutschalk das Amt der Kassenprüfer zwei Jahre innehatten, standen auch hier Neuwahlen an. Einstimmtig wurden Klaus Steube als aktives Mitglied und Norbert Müller als förderndes Mitglied zu den neuen Prüfern ernannt.

Abschließend bedankte sich der Vorstand bei Karl Weis, der viel Zeit in die Mitgliederbetreuung investiert habe und bei Claudia Rohde, die im Bereich der Jugendarbeit viel zusätzliche Arbeit leiste. Im gleichen Zug richteten Kassenwartin Andrea Kind und die zweite Vorsitzende Claudia Fischer einen Dank an die erste Vorsitzende Birgit Steube für deren engagierte Arbeit.

© Südhessen Morgen, Montag, 19.02.2018